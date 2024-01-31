Куди потрібно перераховувати військовий збір великим платникам: нагадування ДПС

Юрособа перераховує військовий збір до державного бюджету на відповідні рахунки, відкриті в органах Держказначейства для Центрального міжрегіонального управління.

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Центральне міжрегіональне управління Державної податково служби по роботі з великими платниками податків нагадало, куди потрібно перераховувати військовий збір великим платникам.

Так, відповідно до пп. 168.4.1 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до відповідних бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.

Норма пп. 168.4.3 ПКУ регламентує порядок перерахування податку за відокремлені підрозділи до відповідного місцевого бюджету, а оскільки військовий збір повністю зараховується до державного бюджету, то зазначена норма для військового збору не може бути застосована.

Таким чином, юридична особа перераховує військовий збір до державного бюджету на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України для Центрального міжрегіонального управління (код органу ДПС 3100).

Реквізити рахунку для сплати військового збору платниками податків, які перебувають за основним місцем обліку в Центральному міжрегіональному управлінні:

Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.)

Отримувач коштів: ГУК у м.Києві/м.Київ/11011000

Код отримувача: 37993783

Рахунок отримувача: UА738999980313030063099026001

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