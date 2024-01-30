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  1. В Україні

Окупант, який на Чернігівщині розстріляв українського військовополоненого, отримав довічне ув’язнення

23:55, 30 січня 2024
Російський командир разом з іншими російськими окупантами також знущалися з місцевих жителів.
Окупант, який на Чернігівщині розстріляв українського військовополоненого, отримав довічне ув’язнення
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що суд визнав винним 30-річного російського командира, уродженця Кемеровської області, на псевдо Магніт в умисному вбивстві та жорстокому поводженні з цивільними. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Встановлено, що в березні 2022 року під час окупації села Лукашівка російські військові увірвалися до будинку місцевих мешканців, які переховували українського військового. Вони схопили чоловіка та повели до свого штабу.

Після побиття та не отримавши бажаної інформації про розташування військ, офіцер 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф на псевдо Магніт розстріляв полоненого та кинув його тіло під свою техніку.

Окрім того, разом з іншими російськими окупантами знущалися з місцевих жителів: погрожували вбивством, імітували страти потерпілих пострілами над їхніми головами.

«На підставі зібраних доказів Чернігівській районний суд визнав винним офіцера бригади збройних сил рф у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 438,  ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. За скоєння умисного вбивства та жорстоке поводження з цивільними його заочно засуджено до довічного позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

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