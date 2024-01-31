В Італії колишній офіцер отримав 29 років в'язниці за шпигунство на користь рф

Італійця спіймали на передачі секретних документів співробітникам російського посольства.

Військовий апеляційний суд Рима оголосив вирок колишньому офіцеру військово-морського флоту Італії Вальтеру Біоту. Він отримав 29 років позбавлення волі у справі про шпигунство на користь рф. Про це повідомляє ANSA.

Засуджений отримав термін на рік менший, ніж він отримав у суді першої інстанції. Біота визнали винним у шпигунстві на рф і хабарництві. Італійця спіймали на передачі секретних документів співробітникам російського посольства.

У березні 2023 року колишній офіцер отримав 30 років за ґратами. Тоді прокурори представили суддям зображення, на яких Біот фотографує на мобільний телефон документи та екран комп’ютера.

Слідство з’ясувало, що деякі з 19 документів мали «високий рівень секретності для НАТО, а один був цілком секретним».

2021 року Італія вислала двох співробітників російського посольства у цій справі.

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