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Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

  1. У світі

В Італії колишній офіцер отримав 29 років в'язниці за шпигунство на користь рф

14:36, 31 січня 2024
Італійця спіймали на передачі секретних документів співробітникам російського посольства.
В Італії колишній офіцер отримав 29 років в'язниці за шпигунство на користь рф
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Військовий апеляційний суд Рима оголосив вирок колишньому офіцеру військово-морського флоту Італії Вальтеру Біоту. Він отримав 29 років позбавлення волі у справі про шпигунство на користь рф. Про це повідомляє ANSA.

Засуджений отримав термін на рік менший, ніж він отримав у суді першої інстанції. Біота визнали винним у шпигунстві на рф і хабарництві. Італійця спіймали на передачі секретних документів співробітникам російського посольства.

У березні 2023 року колишній офіцер отримав 30 років за ґратами. Тоді прокурори представили суддям зображення, на яких Біот фотографує на мобільний телефон документи та екран комп’ютера.

Слідство з’ясувало, що деякі з 19 документів мали «високий рівень секретності для НАТО, а один був цілком секретним».

2021 року Італія вислала двох співробітників російського посольства у цій справі.

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