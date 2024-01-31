Чоловік, який підірвав гранату у столичному парку Кіото, постав перед судом

У Києві зловмисник кинув у бік людей осколкову гранату Ф-1.

У Києві судом оголошено обвинувальний вирок 39-річному чоловіку за обвинуваченням у замаху на умисне вбивство п'ятьох осіб, вчиненому небезпечним для їх життя способом, з хуліганських мотивів, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень та носінні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у квітні 2018 року обвинувачений, перебуваючи на території парку «Кіото» поруч із незнайомою йому компанією з 5 людей, з хуліганських мотивів дістав осколкову гранату Ф-1, привів її в дію та кинув в бік людей.

В результаті стався вибух з утворенням осколків, які розлетілися в різні сторони та спричинили потерпілим тілесні ушкодження.

«За сукупністю доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винуватим у пред'явленому обвинуваченні та засуджено до 10 років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Київщині перед судом постав чоловік, який намагався підірвати гранатою знайомого.

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