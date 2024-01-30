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На Рівненщині жінку, яка влаштувала ДТП, визнали винною у порушенні ПДР та оштрафували: що вирішив апеляційний суд

21:27, 30 січня 2024
Жінка оскаржила постанову місцевого суду про притягнення її до адміністративної відповідальності.
На Рівненщині жінку, яка влаштувала ДТП, визнали винною у порушенні ПДР та оштрафували: що вирішив апеляційний суд
ілюстративне фото: poltava.pl.ua
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У вересні 2023 року у Рівному сталася аварія. Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження, а винуватиця дорожньо-транспортної пригоди оскаржила постанову місцевого суду про притягнення її до адміністративної відповідальності в апеляційному порядку. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд. 

Ранок 14 вересня для обох водійок  закінчився спілкуванням з працівниками патрульної поліції, які виїхали на оформлення автомобільної аварії. 

Правоохоронці склали схему ДТП, місця зіткнення, характеру пошкоджень транспортних засобів і механіки їх виникнення, відібрали пояснення в учасниць ДТП і разом із адміністративним протоколом про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складеного на ім’я водійки автомобіля Ford, та фотоматеріалами з місця події скерували для розгляду до місцевого суду, який визнав її винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів, та стягнули штраф — 850 гривень.

24-рівнянка оскаржила рішення місцевого суду до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі її адвокат зазначив, що його довірителька дотримувалась правил дорожнього руху, а ДТП виникла з вини водійки Chevrolet, яка під час перестроювання з правої смуги не надала переваги руху автомобілеві Ford, у зв’язку з чим і відбулося бокове зіткнення транспортних засобів.

Просив скасувати оскаржувану ухвалу, а провадження у справі закрити за відсутністю у діях його довірительки складу інкримінованого правопорушення.

Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційної скарги.

Проаналізувавши й оцінивши докази, які містяться в матеріалах адміністративного провадження, апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про те, що саме через порушення водійкою автомобіля Ford п. 2.3б (бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі), п.13.1 (водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу) Правил дорожнього руху України свідчать про вчинення нею адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП. 

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