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  1. В Україні

На Черкащині судитимуть трьох ухилянтів — їм загрожує до 5 років тюрми

12:01, 10 лютого 2024
Чоловіки не прибули у визначений час до районного ТЦК для відправки до місця несення служби.
На Черкащині судитимуть трьох ухилянтів — їм загрожує до 5 років тюрми
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На Черкащині скерували до суду два обвинувальних акти стосовно місцевих жителів, які ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, 37-річний житель Канева за висновком ВЛК визнаний придатним для проходження військової служби. Відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією не отримував та в установленому законом порядку був повідомлений про необхідність прибути до військкомату для подальшого відрядження у військову частину.

Незважаючи на це, чоловік так і не прибув у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інший обвинувачений – 45-річний канівчанин, будучи визнаним обмежено придатним до військової служби, непридатним до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах та придатним до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах, не з’явився для відправки до місця несення служби.

Ще один обвинувальний акт скерували до суду прокурори Городищенського відділу  Смілянської окружної прокуратури щодо 34-річного місцевого жителя, який будучи військовозобов’язаним, особисто отримавши повістку, не з’явився до РТЦК та СП для відправки у військову частину для проходження військової служби та про причини  неявки не повідомив.

У прокуратурі додають, що ухилянтам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

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