В Черкасской области будут судить троих уклонистов — им грозит до 5 лет тюрьмы

Мужчины не прибыли в установленное время в районный ТЦК для отправки к месту несения службы.

В Черкасской области направили в суд два обвинительных акта в отношении местных жителей, которые уклонились от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

По данным следствия, 37-летний житель Канева по заключению ВВК признан годным для прохождения военной службы. Отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не получал и в установленном законом порядке был уведомлен о необходимости прибыть в военкомат для дальнейшей командировки в воинскую часть.

Несмотря на это мужчина так и не прибыл в определенное время в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Другой обвиняемый – 45-летний каневчанин, будучи признан ограниченно пригодным к военной службе, непригоден к службе в высокомобильных десантных войсках, плавскладе, морской пехоте, спецсооружениях и пригодным к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, не явился для отправки в место несения службы.

Еще один обвинительный акт направили в суд прокуроры Городищенского отдела Смелянской окружной прокуратуры в отношении 34-летнего местного жителя, который, будучи военнообязанным, лично получив повестку, не явился в РТЦК и СП для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы и о причинах неявки не сообщил.

В прокуратуре добавляют, что уклонистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

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