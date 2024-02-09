Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

17-летний Кристиан, который родился в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

Сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан хочет получить украинское гражданство. 17-летний парень уже подал соответствующие документы. Об этом пишет Sport.ua.

Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Карьеру футболиста начинал в академии Челси, впоследствии перебрался в Тоттенхэм, а летом 2023-го стал игроком Уотфорда, где стал выступать за команду U-18. В декабре прошлого года он дебютировал за команду U-21.

Напомним, Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола.

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