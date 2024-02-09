Син Андрія Шевченка подав документи на отримання українського громадянства

17-річний Крістіан, який народився в Лондоні, бажає стати громадянином України.

Син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіан хоче отримати українське громадянство. 17-річний хлопець вже подав відповідні документи. Про це пише Sport.ua.

Зазначається, що Крістіан Шевченко народився у Лондоні у 2006 році. Кар'єру футболіста починав у академії Челсі, згодом перебрався в Тоттенгем, а влітку 2023-го став гравцем Вотфорда, де став виступати за команду U-18. У грудні минулого року дебютував за команду U-21.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу.

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