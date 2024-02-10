За $3000 обіцяв зробити «інвалідом»: в Одесі затримали ділка

Зловмисника викрили «на гарячому», під час отримання неправомірної вигоди, яку він вимагав у військовослужбовця.

Головне управління Національної поліції в Одеській області повідомило, що в Одесі затримали містянина, який за 3000 доларів обіцяв вплинути на прийняття рішення про визнання непридатності до військової служби. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що зловмисник вимагав у військовослужбовця 3000 доларів США за здійснення впливу на посадових осіб військово-лікарської комісії щодо видачі ними довідки про непридатність чоловіка до проходження військової служби та в подальшому визнання його особою з інвалідністю.

Правоохоронці затримали правопорушника на одній з автомийок у Пересипському районі міста після отримання неправомірної вигоди.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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