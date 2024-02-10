За $3000 обещал сделать «инвалидом»: в Одессе задержан дельца

Злоумышленника разоблачили «на горячем», во время получения неправомерной выгоды, которую он требовал у военнослужащего.

Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило, что в Одессе задержан горожанин, который за 3000 долларов обещал повлиять на принятие решения о признании непригодности к военной службе. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что злоумышленник требовал у военнослужащего 3000 долларов США за оказание влияния на должностных лиц военно-врачебной комиссии по выдаче ими справки о непригодности мужчины к прохождению военной службы и в дальнейшем признании его лицом с инвалидностью.

Стражи порядка задержали правонарушителя на одной из автомоек в Пересыпском районе города после получения неправомерной выгоды.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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