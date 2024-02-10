Главный бой 2024 года: стали известны размеры гонораров Усика и Фьюри

Британец заработает в два раза больше украинца.

Как известно, 18 мая состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Стали известны гонорары Усика и Фьюри за главное сражение 2024 года. Об этом сообщает The Sun.

Так, Александр Усик получит впечатляющий гарантированный гонорар за поединок против Тайсона Фьюри. Однако британец заработает в два раза больше украинца.

Усику за первое сражение с Фьюри выпишут чек на 27 миллионов фунтов (34 млн долларов). Это чуть меньше рекордного заработка Александра, который он получил за реванш с Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

При этом счет Тайсона пополнится на впечатляющие 55 млн фунтов (69 миллионов долларов). Этот гонорар станет для британца самым высоким в карьере.

Ранее мы сообщали, что вышел эффектный проморолик предстоящего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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