Головний бій 2024 року: стали відомі розміри гонорарів Усика та Ф'юрі

Британець заробить у два рази більше за українця.

Як відомо, 18 травня відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі.

Стали відомі гонорари Усика та Ф'юрі за головний бій 2024 року. Про це повідомляє The Sun.

Так, Олександр Усик отримає вражаючий гарантований гонорар за поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Однак британець заробить у два рази більше за українця.

Усику за перший бій із Ф'юрі випишуть чек на 27 мільйонів фунтів (34 млн доларів). Це трохи менше за рекордний заробіток Олександра, який він отримав за реванш з Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

При цьому рахунок Тайсона поповниться на вражаючі 55 млн. фунтів (69 мільйонів доларів). Цей гонорар стане для британця найвищим у кар'єрі.

Раніше ми повідомляли, що вийшов ефектний проморолик майбутнього бою між Олександром Усиком і та Тайсоном Ф'юрі.

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