Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На голову НАЗК претендує прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Олег Корнієнко

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко проходить службу в органах Військової служби правопорядку ЗСУ, де зокрема перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства.

Член ВККС під час співбесіди на голову НАЗК Віталій Гацелюк: ВККС здійснила квантовий стрибок, а якщо хтось з членів ВККС буде у НАЗК – це буде космічний рівень

Співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

Як пройшов перший у 2024 році Пленум Верховного Суду: відомі рішення

Верховний Суд підбив підсумки за 2023 рік та повідомив, які проблеми буде вирішувати у 2024 році.

Кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту

Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

  1. Суспільство

Головний бій 2024 року: стали відомі розміри гонорарів Усика та Ф'юрі

07:39, 10 лютого 2024
Британець заробить у два рази більше за українця.
Головний бій 2024 року: стали відомі розміри гонорарів Усика та Ф'юрі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 18 травня відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі.

Стали відомі гонорари Усика та Ф'юрі за головний бій 2024 року. Про це повідомляє The Sun.

Так, Олександр Усик отримає вражаючий гарантований гонорар за поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Однак британець заробить у два рази більше за українця.

Усику за перший бій із Ф'юрі випишуть чек на 27 мільйонів фунтів (34 млн доларів). Це трохи менше за рекордний заробіток Олександра, який він отримав за реванш з Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

При цьому рахунок Тайсона поповниться на вражаючі 55 млн. фунтів (69 мільйонів доларів). Цей гонорар стане для британця найвищим у кар'єрі.

Раніше ми повідомляли, що вийшов ефектний проморолик майбутнього бою між Олександром Усиком і та Тайсоном Ф'юрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    проректор Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Марат Коваль
    Марат Коваль
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду