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  1. В Україні

Обчислення стажу до 2004 року при оплаті лікарняних: чи можна використовувати електронну трудову книжку

12:07, 29 лютого 2024
У ПФУ відповіли, и можна використовувати для обчислення страхового стажу до 2004 року при оплаті лікарняних електронну трудову книжку працівника.
Обчислення стажу до 2004 року при оплаті лікарняних: чи можна використовувати електронну трудову книжку
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У Пенсійному фонді роз’яснили, чи можна використовувати для обчислення страхового стажу до 2004 року при оплаті лікарняних електронну трудову книжку працівника.

Так. Роботодавець при обчисленні страхового стажу для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності за період до 1 січня 2004 року повинен користуватися даними трудової книжки, у тому числі в електронній формі.

Крім того, страхувальник може використовувати інші дані про періоди страхового стажу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Раніше ми писали, що українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, досягнувши похилого віку мають право отримувати соціальну допомогу від держави.

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