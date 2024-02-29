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  1. В Украине

Исчисление стажа до 2004 года при оплате больничных: можно ли использовать электронную трудовую книжку

12:07, 29 февраля 2024
В ПФУ ответили, и можно использовать для исчисления страхового стажа до 2004 года при оплате больничных электронную трудовую книжку работника.
Исчисление стажа до 2004 года при оплате больничных: можно ли использовать электронную трудовую книжку
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В Пенсионном фонде разъяснили, можно ли использовать для исчисления страхового стажа до 2004 года при оплате больничных электронную трудовую книжку работника.

Да. Работодатель при исчислении страхового стажа для определения размера пособия по временной нетрудоспособности за период до 1 января 2004 г. должен пользоваться данными трудовой книжки, в том числе в электронной форме.

Кроме того, страхователь может использовать другие данные о периодах страхового стажа из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Ранее мы писали, что украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для выхода на пенсию, достигнув пожилого возраста, имеют право получать социальную помощь от государства.

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