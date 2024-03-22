Продаж офісу банку «Хрещатик» зі збитком у 161 млн гривень – судитимуть уповноважену особу та оцінювача

У Києві судитимуть уповноважену особу Фонду гарантування вкладів та оцінювача за продаж будівлі банку, що призвела до мільйонних збитків державі.

Джерело фото: biz.censor.net

У Києві судитимуть уповноважену особу Фонду гарантування вкладів та оцінювача за фактом незаконної продажу офісу банку «Хрещатик», що призвела до збитків державі на суму 161 мільйон гривень. За повідомленням поліції Києва, зловмисники надали неправдиві дані при оцінці вартості будівлі та продали її за значно заниженою ціною.

Правоохоронці повідомили, що під час ліквідації комерційного банку «Хрещатик» уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та оцінювач діяли в змозі, внаслідок чого адмінбудівлю банку реалізували за низькою ціною. Згідно з проведеним розслідуванням, це призвело до збитків державі у зазначеній сумі.

Порушникам оголошено підозру за зловживання повноваженнями осіб, які надають публічні послуги, згідно з частиною 3 статті 365-2 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування вже завершено, і обвинувальний акт відправлено до суду для подальшого розгляду справи.

У разі визнання винних, зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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