Продажа офиса банка «Хрещатик» с убытком в 161 млн гривен - будут судить уполномоченное лицо и оценщика

В Киеве будут судить уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов и оценщика за продажу здания банка, которая привела к миллионным убыткам государству.

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В Киеве будут судить уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов и оценщика по факту незаконной продажи офиса банка "Хрещатик", что привело к убыткам государству на сумму 161 миллион гривен. По сообщению полиции Киева, злоумышленники предоставили ложные данные при оценке стоимости здания и продали его по значительно заниженной цене.

Правоохранители сообщили, что во время ликвидации коммерческого банка "Хрещатик" уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц и оценщик действовали в состоянии, в результате чего админздание банка реализовали по низкой цене. Согласно проведенному расследованию, это привело к убыткам государству в указанной сумме.

Нарушителям объявлено подозрение за злоупотребление полномочиями лиц, предоставляющих публичные услуги, согласно части 3 статьи 365-2 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование уже завершено, и обвинительный акт отправлен в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

В случае признания виновных, злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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