На Харківщині машина для розмінування підірвалась на міні, фото

У Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає, повідомляє ДСНС.
Подія сталася в Ізюмському районі під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів.
"Унаслідок підриву на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджено робочий орган - ротор", - йдеться в повідомленні.
В ДСНС зауважили, що постраждалих немає, та наголосили, що "техніку можна відремонтувати, а людське життя - безцінне!".
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