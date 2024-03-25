На Харківщині машина для розмінування підірвалась на міні, фото

Подія сталася в Ізюмському районі.

Фото: ДСНС

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У Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає, повідомляє ДСНС.

Подія сталася в Ізюмському районі під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів.

"Унаслідок підриву на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджено робочий орган - ротор", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зауважили, що постраждалих немає, та наголосили, що "техніку можна відремонтувати, а людське життя - безцінне!".

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