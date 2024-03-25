В Одесі працюють «Пункти незламності» на період ремонту енергооб'єктів

В Одесі відновили роботу дві котельні, запущена ТЕЦ та відкриті «Пункти незламності», електротранспорт поки не їздить.

Джерело фото: odessa.online

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про відкриття комунальних «Пунктів незламності» на період ремонту енергетичних об'єктів, що постраждали від російської атаки. Зараз вже відновлено водопостачання та роботу котелень у Пересипському районі.

Труханов повідомив, що в місті успішно відновлено водопостачання та водовідведення. Крім того, відновлена робота котелень у Пересипському районі, а також запущена ТЕЦ, яка була зупинена через атаку.

У зв'язку з дефіцитом потужностей у місті було прийнято рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту. Також планується збільшення кількості рухомого складу автобусів на магістральних маршрутах.

«У місті є дефіцит потужностей, тож прийнято рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту та збільшення на магістральних маршрутах кількості рухомого складу автобусів», — уточнив міський голова.

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