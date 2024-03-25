В Одессе работают «Пункты несокрушимости» на период ремонта энергообъектов

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил об открытии коммунальных "Пунктов несокрушимости" на период ремонта энергетических объектов, пострадавших от российской атаки. Сейчас уже восстановлено водоснабжение и работа котельных в Пересыпском районе.
Труханов сообщил, что в городе успешно восстановлено водоснабжение и водоотведение. Кроме того, восстановлена работа котельных в Пересипском районе, а также запущена ТЭЦ, которая была остановлена из-за атаки.
В связи с дефицитом мощностей в городе было принято решение о временной остановке городского электротранспорта. Также планируется увеличение количества подвижного состава автобусов на магистральных маршрутах.
"В городе есть дефицит мощностей, поэтому принято решение о временной остановке городского электротранспорта и увеличение на магистральных маршрутах количества подвижного состава автобусов", - уточнил городской голова.
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