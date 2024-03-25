В Одессе работают «Пункты несокрушимости» на период ремонта энергообъектов

В Одессе возобновили работу две котельные, запущена ТЭЦ и открыты «Пункты несокрушимости», электротранспорт пока не ездит.

Источник фото: odessa.online

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил об открытии коммунальных "Пунктов несокрушимости" на период ремонта энергетических объектов, пострадавших от российской атаки. Сейчас уже восстановлено водоснабжение и работа котельных в Пересыпском районе.

Труханов сообщил, что в городе успешно восстановлено водоснабжение и водоотведение. Кроме того, восстановлена работа котельных в Пересипском районе, а также запущена ТЭЦ, которая была остановлена из-за атаки.

В связи с дефицитом мощностей в городе было принято решение о временной остановке городского электротранспорта. Также планируется увеличение количества подвижного состава автобусов на магистральных маршрутах.

"В городе есть дефицит мощностей, поэтому принято решение о временной остановке городского электротранспорта и увеличение на магистральных маршрутах количества подвижного состава автобусов", - уточнил городской голова.

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