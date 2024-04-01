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З 1 квітня збільшився розмір компенсаційних виплат роботодавцям

21:47, 1 квітня 2024
В Україні збільшився розмір компенсацій роботодавцям за працевлаштування певних категорій громадян.
З 1 квітня збільшився розмір компенсаційних виплат роботодавцям
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З 1 квітня в Україні збільшився розмір компенсаційних виплат роботодавцям. Про це повідомила Державна служба зайнятості. 

Так, з  1 квітня 2024 року, відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік», мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться до 8 тис. гривень. У зв’язку з цим змінився розмір деяких виплат, що стосуються сфери зайнятості, розмір яких узгоджений з мінімальною зарплатою.

Зокрема, підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні вплине на розмір компенсаційних виплат роботодавцям.

Так, розмір компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць тепер становить 8 тис. грн (50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років - в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби – на перше робоче місце) збільшилася до 4 тис. грн (не більше 50 відсотків мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні або, тих які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців  підвищилася до 3520 грн (не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 12 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника

Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану з 1 квітня 2024 року становить 8 тис. грн (1 мінімальна зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці). Тривалість такої компенсації становить не більше 3 місяців, для людей з інвалідністю не більше 6 місяців.

Водночас компенсація витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості ВПО збільшилася до 16 тис. грн. (не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців, для осіб які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Збільшився і розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа – до 4 тис. грн (не вище 50 % розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої допомоги становить не більш 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців.

Максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах теж зріс і з 1 квітня становить 12 тис. грн за місяць (не більше півтора розміру мінімальної заробітної плати за повністю виконану місячну(годинну) норму праці).

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