У київському метро з’явилися стійки, через які можна зв’язатися з довідковим центром

Інформаційні стійки розміщені на усіх станціях, окрім станцій «Гідропарк», «Лівобережна», «Чернігівська» і «Лісова».

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Відтепер інформаційні стійки, що розташовані на платформах станцій метрополітену, працюють для оперативної комунікації пасажирів із довідковим центром метро.

Як пояснюють у КМДА, щоб отримати інформацію про роботу підземки, необхідно натиснути кнопку для виклику та дочекатися відповіді працівника центру. Пасажири можуть проконсультуватися, зокрема, з таких питань:

режим роботи станцій;

оплата проїзду;

укриття на станціях під час повітряної тривоги;

супровід маломобільних пасажирів;

перевезення багажу;

пільговий проїзд;

повідомлення про виявлення забутих/залишених речей;

звернення про виклик швидкої допомоги для пасажира;

виклик працівника станції або поліції при позаштатній ситуації тощо.

Крім того, на інформаційних стійках відображаються: схема ліній метрополітену, нумерація виходів зі станції, вигляд станції зовні, карта вулиць та інформація про курсуючий наземний транспорт.

Інформаційні стійки розміщені на платформах усіх станцій метрополітену, окрім станцій «Гідропарк», «Лівобережна», «Чернігівська» і «Лісова». А на станціях «Дніпро» та «Дарниця» вони розташовані у вестибюлях.

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