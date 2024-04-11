Практика судів
  1. В Україні

Дмитро Кулеба заявив, що одна ніч в Харкові змінила б думку тих, від кого залежать поставки Patriot для України

15:30, 11 квітня 2024
Міністр наголосив західним партнерам, що Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами й іншого місця Patriot наразі немає.
Дмитро Кулеба заявив, що одна ніч в Харкові змінила б думку тих, від кого залежать поставки Patriot для України
Фото: rbc.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після масованої атаки рф 11 квітня очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав партнерів надати додаткові системи ППО Patriot для захисту від ворожих балістичних ракет.

Кулеба зазначив, що цієї ночі рф випустила понад 80 ракет та БПЛА по Україні, переважно по об'єктах критичної інфраструктури. Шість з повітряних цілей були балістичними.

«Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для «Patriot» наразі немає. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними», - додав міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий облік, вручення повісток, хто має право на відстрочку – перелік основних змін закону про мобілізацію

Кожен військовозобовʼязаний знатиме, що це саме його повістка, і вона перестане бути елементом шантажу та залякування – вважають у парламенті.

Повторного медогляду осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ групи не буде, але рішення МСЕК перевірять правоохоронці

Закон про мобілізацію доручає Кабміну спільно з правоохоронними органами перевірити рішення МСЕК стосовно встановлення інвалідності ІІ і ІІІ груп після 24 лютого 2022 року.

Верховна Рада схвалила законопроект про поліграф для кандидатів до Бюро економічної безпеки за основу

Парламент прийняв за основу законопроект про перезавантаження БЕБ, який встановлює обов’язковість проходження поліграфа.

Перегляд Пенсійним фондом стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, є неприпустимим, — РСУ

Єдиним органом, який має право на обчислення необхідного стажу роботи на посаді судді, є Вища рада правосуддя.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом двох місяців повідомити ТЦК номер телефону і реальну адресу

Неуточнення облікових даних протягом 2 місяців може загрожувати штрафом до 22,5 тисяч грн, у тому числі, особам, що перебувають за кордоном.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду