Дмитро Кулеба заявив, що одна ніч в Харкові змінила б думку тих, від кого залежать поставки Patriot для України

Міністр наголосив західним партнерам, що Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами й іншого місця Patriot наразі немає.

Фото: rbc.ua

Після масованої атаки рф 11 квітня очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав партнерів надати додаткові системи ППО Patriot для захисту від ворожих балістичних ракет.

Кулеба зазначив, що цієї ночі рф випустила понад 80 ракет та БПЛА по Україні, переважно по об'єктах критичної інфраструктури. Шість з повітряних цілей були балістичними.

«Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для «Patriot» наразі немає. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними», - додав міністр.

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