Дмитрий Кулеба заявил, что одна ночь в Харькове изменила бы мнение тех, от кого зависят поставки Patriot для Украины

Министр подчеркнул западным партнерам, что Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами и другого места Patriot пока нет.

Фото: rbc.ua

После массированной атаки рф 11 апреля глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал партнеров предоставить дополнительные системы ПВО Patriot для защиты от вражеских баллистических ракет.

Кулеба отметил, что этой ночью рф выпустила более 80 ракет и БПЛА по Украине, преимущественно по объектам критической инфраструктуры. Шесть из воздушных целей были баллистическими.

Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Другого места для «Patriot» пока нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит их предоставление Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов ехать вместе с ними», – добавил министр.

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