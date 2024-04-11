В киевском метро появились стойки, через которые можно связаться со справочным центром
Теперь информационные стойки, расположенные на платформах станций метрополитена, работают для оперативной коммуникации пассажиров со справочным центром метро.
Как объясняют в КГГА, чтобы получить информацию о работе подземки, необходимо нажать кнопку вызова и дождаться ответа работника центра. Пассажиры могут проконсультироваться, в частности, по следующим вопросам:
Кроме того, на информационных стойках отображаются: схема линий метрополитена, нумерация выходов со станции, вид станции снаружи, карта улиц и информация о курсирующем наземном транспорте.
Информационные стойки размещены на платформах всех станций метрополитена, кроме станций «Гидропарк», «Левобережная», «Черниговская» и «Лесная». А на станциях «Днепр» и «Дарница» они расположены в вестибюлях.
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