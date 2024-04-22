Поляки вперше з початку лютого розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Завершилася акція протесту польських фермерів на пункті пропуску «Дорогуськ - Ягодин», яка тривала з 9 лютого.

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У понеділок, 22 квітня, польські фермери розблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Україною. Рух вантажівок відновлено. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13:00 завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

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