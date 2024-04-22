Поляки впервые с начала февраля разблокировали самый большой пункт пропуска на границе с Украиной

Завершилась акция протеста польских фермеров на пункте пропуска «Дорогуск – Ягодин», продолжавшаяся с 9 февраля.

В понедельник, 22 апреля, польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Ягодин – Дорогуск» на границе с Украиной. Движение грузовиков возобновлено. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 13:00 завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска «Дорогуск – Ягодин», которая длилась с 9 февраля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

Перевозчики и водители просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

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