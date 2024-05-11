На Чернігівщини врятували лося, який впав до водної споруди: фото

Лось впав до водної споруди та не зміг вибратися самостійно.

Надзвичайників Чернігівщини отримали повідомлення про лося, який впав до водної споруди та не може вибратися самостійно. Як розповіли у ДСНС України, подія сталася у суботу, 11 травня.

Тварина була виснажена та могла у будь-яку хвилину захлинутися водою.

Відтак, надзвичайники обв’язали рогатого конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули тварину на тверду поверхню.

Лось, як тільки прийшов до тями від шокового стану, одразу чкурнув у ліс.

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