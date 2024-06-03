Українець намагався вивезти за кордон колекцію монет, карбованих у середині минулого століття, фото

Колекція з дев'яти монет може мати культурну цінність, а тому підлягає письмовому декларуванню, але відповідного документа чоловік не мав.

Фото: Волинська митниця

На Волині у міжнародному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття

Колекцію з дев'яти монет виявили серед особистих речей українця, який виїжджав за кордон.

«Ця підбірка може мати культурну цінність, а тому підлягає письмовому декларуванню з обов'язковим пред’явленням Сертифікату про право вивезення/тимчасового вивезення за межі України. Такого документа чоловік не мав, бо попередньо не звертався ні до експерта, ні до Мінкультури», — повідомляє Волинська митниця.

Монети вилучені на склад митниці за протоколом про порушення митних правил.

Їх передадуть на вивчення фахівцям, аби встановити рівень цінності та ринкову вартість.

Відповідно до ч. 3. ст. 471 Митного кодексу недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо вивезення за межі митної території України та які переміщуються громадянами, тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією таких товарів або без такої.

Додається, що остаточні рішення прийматимуться із урахуванням результатів експертизи.

Фото: Волинська митниця

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