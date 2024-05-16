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У Харкові затримали студента, який за гроші передавав ворогу дані про базування ЗСУ

14:54, 16 травня 2024
Хлопець отримав від представника російської спецслужби завдання зібрати дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у Харкові.
У Харкові затримали студента, який за гроші передавав ворогу дані про базування ЗСУ
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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 18-річному громадянину за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, на початку 2024 року 18-річний харківʼянин — студент одного з місцевих вишів — через месенджер «Телеграм» почав спілкуватись зі співробітником фсб по Бєлгородській області рф.

Від представника російської спецслужби він отримав завдання зібрати дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у Харкові. Вказані відомості були необхідні рф для планування нового наступу на регіон.

Підозрюваний погодився працювати на ворога. За співпрацю з рф 18-річному студенту пообіцяли винагороду.

Фігурант пішки обходив місто та намагався знайти місця базування українських військових. Він приховано фотографував локації, позначав координати  у Google-maps та передавав співробітнику фсб рф.

Правоохоронці затримали 18-річного фігуранта. У затриманого вилучено мобільний телефон з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Крім того, за «роботу» на ворога він встиг отримати частину суми у розмірі 10 тисяч гривень.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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