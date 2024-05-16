В Харькове задержали студента, который за деньги передавал врагу данные о базировании ВСУ

Молодой человек получил от представителя российской спецслужбы задачу собрать данные о местах базирования ВСУ и военной техники в Харькове.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему гражданину по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в начале 2024 года 18-летний харьковчанин – студент одного из местных вузов – через мессенджер «Телеграмм» начал общаться с сотрудником фсб по Белгородской области рф.

От представителя российской спецслужбы он получил задачу собрать данные о местах базирования ВСУ и военной технике в Харькове. Указанные сведения были необходимы для планирования нового наступления на регион.

Подозреваемый согласился работать на врага. За сотрудничество с рф 18-летнему студенту пообещали вознаграждение.

Фигурант пешком обходил город и пытался найти места базирования украинских военных. Он скрыто фотографировал локации, обозначал координаты в Google-maps и передавал сотруднику фсб рф.

Правоохранители задержали 18-летнего фигуранта. У задержанного изъят мобильный телефон с подтверждениями его разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии. Кроме того, за работу на врага он успел получить часть суммы в размере 10 тысяч гривен.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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