Прикордонники показали відео жорстоких боїв за Вовчанськ

На відео українські захисники прориваються на підсилення до побратимів.

У четвер, 16 травня, Державна прикордонна служба оприлюднила кадри боїв на околицях Вовчанська Харківської області.

Зазначається, що прикордонники у складі Сил оборони бʼються з ворогом на цьому напрямку.

На відео видно, як українські захисники прориваються на підсилення до побратимів попри щільний вогонь противника.

Раніше ми писали, що на околицях Вовчанська військовому врятувало життя посвідчення прикордонника.

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