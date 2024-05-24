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Хто може отримати податкову знижку за оренду житла

18:43, 24 травня 2024
Фізособа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором.
Хто може отримати податкову знижку за оренду житла
Фото: tsn.ua
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Головне управління ДПС у Івано-Франківській області роз’яснило, хто може отримати податкову знижку за оренду житла.

Фізична особа – платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку). Про це нагадують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Для отримання податкової знижки необхідно подати до податкових органів декларацію про майновий стан і доходи. До декларації необхідно додати копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копію договору оренди житла, платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати, заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

ДПС звертає увагу, копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку.

Умови для отримання податкової знижки, відповідно до яких такі особи та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

  • не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
  • не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки може бути Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних чи райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання тощо.

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