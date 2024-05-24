У київському метро нетверезий чоловік з ножем влаштував бійку

Правоохоронці затримали підозрюваного у нападі з ножем на пасажира столичної підземки.

Джерело фото: UA.KyivPolice

На станції метро «Вокзальна» у вагоні потягу відбувся інцидент: нетверезий чоловік, чіпляючись до інших пасажирів та використовуючи нецензурну лексику, спровокував конфлікт. Коли один з пасажирів намагався його заспокоїти, зловмисник почав бійку. Про це повідомила поліція Києва.

Під час сутички підозрюваний витягнув складний ніж і завдав 24-річному чоловіку непроникаюче поранення в живіт. Пасажири допомогли постраждалому вийти на станції та викликали поліцію та медиків.

Правоохоронці швидко затримали нападника на станції метро «Шулявська». 29-річний уродженець Херсону не зміг пояснити свої дії.

Слідчі управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ, що передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

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