В киевском метро нетрезвый мужчина с ножом устроил драку

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении с ножом на пассажира столичной подземки.

Источник фото: UA.KyivPolice

На станции метро «Вокзальная» в вагоне поезда произошел инцидент: нетрезвый мужчина, приставая к другим пассажирам и используя нецензурную лексику, спровоцировал конфликт. Когда один из пассажиров пытался его успокоить, злоумышленник начал драку. Об этом сообщила полиция Киева.

Во время схватки подозреваемый вытащил складной нож и нанес 24-летнему мужчине непроникающее ранение в живот. Пассажиры помогли пострадавшему выйти на станции и вызвали полицию и медиков.

Правоохранители быстро задержали нападавшего на станции метро «Шулявская». 29-летний уроженец Херсона не смог объяснить свои действия.

Следователи управления полиции в метрополитене сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.

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