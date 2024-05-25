В Киеве мужчина сообщил об «убийстве», чтобы проконсультироваться с полицией

В столице полицейские вынесли мужчине постановление за ложный вызов.

В Подольском районе столицы полиции сообщили об убийстве. Правоохранители прибыли по нужному адресу, но информация об убийстве не подтвердилась.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, мужчина рассказал патрульным, что хотел получить юридическую консультацию по личным вопросам, а чтобы патрульные прибыли к нему максимально быстро, решил сообщить на спецлинию об убийстве.

«Мы разъяснили гражданину, что он совершил правонарушения и вынесли на него постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов полиции) КУоАП. Теперь мужчина обязан уплатить штраф - 3400 гривен», - заявили в полиции.

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