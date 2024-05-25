У Києві чоловік повідомив про «вбивство», щоб проконсультуватися з поліцією

У столиці поліцейські винесли чоловіку постанову за хибний виклик.

В Подільському районі столиці поліції повідомили про вбивство. Правоохоронці прибули за потрібною адресою, але інформація про вбивство не підтвердилася.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, чоловік розповів патрульним, що ходів отримати юридичну консультацію з особистих питань, а щоб патрульні прибули до нього максимально швидко, вирішив повідомити на спецлінію про вбивство.

«Ми роз'яснили громадянинові, що він вчинив правопорушення та винесли на нього постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик поліції) КУпАП. Тепер чоловік зобов'язаний сплатити штраф — 3400 гривень», - заявили у поліції.

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