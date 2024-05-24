Суддю Харківського окружного адмінсуду Оксану Старосєльцеву звільнили у відставку

Суддя подала заяву про відставку.

Джерело фото: Укрінформ

Вища рада правосуддя 23 травня провела засідання під час якого розглянула, зокрема, і матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами.

Як повідомили у ВРП, Рада вирішила звільнити Старосєльцеву Оксану Валеріївну з посади судді Харківського окружного адміністративного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ВККС рекомендувала призначити на посаду судді трьох переможців конкурсу.

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