У Держпраці нагадали правила проведения остаточного розрахунку при звільненні

У день звільнення слід видати працівникові копію наказу про звільнення та письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми.

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадали правила проведения остаточного розрахунку з працівниками при звільненні.

Зазначається, що стаття 47 Кодексу законів про працю України зобов’язує роботодавця в день звільнення видати працівникові копію наказу чи розпорядження про звільнення та письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми.

Всі вказані в повідомленні виплати, відповідно до статті 116 Кодексу, також проводяться в день звільнення. Якщо працівник у цей день не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення ним вимоги про розрахунок.

Роботодавець зобов’язаний на вимогу працівника внести до його трудової книжки належні записи про звільнення.

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