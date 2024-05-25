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У Києві наркоторговці видавали себе за військових, щоб розвозити кокаїн у комендантську годину

09:06, 25 травня 2024
У столиці викрили чотирьох наркоторговців.
У Києві наркоторговці видавали себе за військових, щоб розвозити кокаїн у комендантську годину
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У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру 4 особам у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну.

Як повідомила Київська міська прокуратура, група осіб в період з лютого по травень 2024 року приймали замовлення від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці доставляли товар.

Вночі зловмисники вдягали військову форму та при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами, показуючи фальшиву довідку начебто з військової частини. За один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США.

У прокуратурі додали, що зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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