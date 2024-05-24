Естонія викликала російського дипломата через крадіжку прикордонних буїв

Тимчасового повіреного у справах росії в Естонії Ленара Салімулліна було викликано до Міністерства закордонних справ Естонії після того, як російські прикордонники вкрали понад 20 прикордонних буїв з річки Нарва.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує ERR.
«Сьогодні ми викличемо російського повіреного у справах», – написав Цахкна у соціальних мережах.
Міністр додав, що Естонія знаходиться у тісному контакті з союзниками та партнерами для протидії шкідливій діяльності росії по всій Європі.
«Наша відповідь залишається спокійною та ясною», – підкреслив він.
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