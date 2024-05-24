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Естонія викликала російського дипломата через крадіжку прикордонних буїв

17:50, 24 травня 2024
Російські прикордонники викрали більше 20 прикордонних буїв з річки Нарва.
Естонія викликала російського дипломата через крадіжку прикордонних буїв
Джерело фото: PPA
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Тимчасового повіреного у справах росії в Естонії Ленара Салімулліна було викликано до Міністерства закордонних справ Естонії після того, як російські прикордонники вкрали понад 20 прикордонних буїв з річки Нарва.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує ERR.

«Сьогодні ми викличемо російського повіреного у справах»,  – написав Цахкна у соціальних мережах.

Міністр додав, що Естонія знаходиться у тісному контакті з союзниками та партнерами для протидії шкідливій діяльності росії по всій Європі.

«Наша відповідь залишається спокійною та ясною», – підкреслив він.

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