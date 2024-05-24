Эстония вызвала российского дипломата из-за кражи пограничных буев

Российские пограничники похитили более 20 пограничных буев из реки Нарва.

Источник фото: PPA

Временный поверенный в делах россии в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в Министерство иностранных дел Эстонии после того, как российские пограничники украли более 20 пограничных буев из реки Нарва.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, информирует ERR.

«Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах», - написал Цахкна в социальных сетях.

Министр добавил, что Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами для противодействия вредной деятельности россии по всей Европе.

«Наш ответ остается спокойным и ясным», - подчеркнул он.

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