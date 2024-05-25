В Киеве наркоторговцы выдавали себя за военных, чтобы развозить кокаин в комендантский час

В столице разоблачили четырех наркоторговцев.

В Киеве правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 4 лицам в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта кокаина.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, группа лиц в период с февраля по май 2024 принимали заказы от клиентов на кокаин. Днем покупатели могли самостоятельно приезжать по заказу, а ночью во время действия комендантского часа наркоторговцы доставляли товар.

Ночью злоумышленники надевали военную форму и при проверке документов на блокпостах представлялись военными-резервистами, показывая фальшивую справку вроде бы из воинской части. За один грамм кокаина наркосбыватели в среднем получали 300 долларов США.

В прокуратуре добавили, что злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.