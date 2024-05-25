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В Киеве наркоторговцы выдавали себя за военных, чтобы развозить кокаин в комендантский час

09:06, 25 мая 2024
В столице разоблачили четырех наркоторговцев.
В Киеве наркоторговцы выдавали себя за военных, чтобы развозить кокаин в комендантский час
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В Киеве правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 4 лицам в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта кокаина.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, группа лиц в период с февраля по май 2024 принимали заказы от клиентов на кокаин. Днем покупатели могли самостоятельно приезжать по заказу, а ночью во время действия комендантского часа наркоторговцы доставляли товар.

Ночью злоумышленники надевали военную форму и при проверке документов на блокпостах представлялись военными-резервистами, показывая фальшивую справку вроде бы из воинской части. За один грамм кокаина наркосбыватели в среднем получали 300 долларов США.

В прокуратуре добавили, что злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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