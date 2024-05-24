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В Гоструда напомнили правила проведения окончательного расчета при увольнении

21:03, 24 мая 2024
В день увольнения следует выдать работнику копию приказа об увольнении и письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах.
В Гоструда напомнили правила проведения окончательного расчета при увольнении
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В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнили правила проведения окончательного расчета с работниками при увольнении.

Отмечается, что статья 47 Кодекса законов о труде Украины обязывает работодателя в день увольнения выдать работнику копию приказа или распоряжения об увольнении и письменном уведомлении о начисленных и выплаченных ему суммах.

Все указанные в уведомлении выплаты, согласно статье 116 Кодекса, также производятся в день увольнения. Если работник в этот день не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления им требования о расчете.

Работодатель обязан по требованию работника внести в его трудовую книжку надлежащие записи об увольнении.

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