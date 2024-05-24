Судью Харьковского окружного админсуда Оксану Старосельцеву уволили в отставку

Судья подала заявление об отставке.

Источник фото: Укринформ

Высший совет правосудия 23 мая провел заседание, в ходе которого рассмотрел, в частности, и материалы об увольнении судьи по общим обстоятельствам.

Как сообщили в ВСП, Совет решил уволить Старосельцеву Оксану Валерьевну с должности судьи Харьковского окружного административного суда в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВККС рекомендовала назначить на должность судьи троих победителей конкурса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.