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Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» введена в дослідну експлуатацію

07:54, 3 червня 2024
Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» призначена для забезпечення цифровізації процедур банкрутства та підвищення ефективності діловодства арбітражних керуючих та реєстраторів.
Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» введена в дослідну експлуатацію
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 1 червня 2024 року ввело в дослідну експлуатацію автоматизовану систему «Банкрутство та неплатоспроможність» (АСБН).

АСБН призначена для забезпечення цифровізації процедур банкрутства, підвищення ефективності діловодства арбітражних керуючих та реєстраторів, забезпечення доступу зацікавлених осіб до необхідних даних, забезпечення інтеграції з інформаційними системами, необхідними для здійснення процедур банкрутства, відповідно до діючих нормативних актів.

Головною метою створення АСБН є формування і використання єдиного інформаційного простору, інформаційних ресурсів і сучасних технологій, застосування сучасних засобів автоматизованого моніторингу, управління та підтримки прийняття рішень.

Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» містить такі складові частини (підсистеми):

- вебпортал електронних сервісів з питань банкрутства (неплатоспроможності);

- Єдиний реєстр боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), який функціонує на базі Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- Єдиний реєстр арбітражних керуючих України;

- електронний кабінет арбітражного керуючого;

- cпеціалізована сторінка вебсайту Мін’юсту.

АСБН введено в дослідну експлуатацію на виконання наказу Міністерства юстиції України від 18.02.2020  № 594/5 «Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність».

Раніше у Мін’юсті розповіли деталі про автоматизовану систему «Банкрутство та неплатоспроможність».

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