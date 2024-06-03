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Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» введена в опытную эксплуатацию

07:54, 3 июня 2024
Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» предназначена для обеспечения цифровизации процедур банкротства и повышения эффективности делопроизводства арбитражных управляющих и регистраторов.
Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» введена в опытную эксплуатацию
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Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что с 1 июня 2024 г. ввело в опытную эксплуатацию автоматизированную систему «Банкротство и неплатежеспособность» (АСБН).

АСБН предназначен для обеспечения цифровизации процедур банкротства, повышения эффективности делопроизводства арбитражных управляющих и регистраторов, обеспечения доступа заинтересованных лиц к необходимым данным, обеспечения интеграции с информационными системами, необходимыми для осуществления процедур банкротства, в соответствии с действующими нормативными актами.

Главной целью создания АСБН есть формирование и использование единого информационного пространства, информационных ресурсов и современных технологий, применение современных средств автоматизированного мониторинга, управления и поддержки принятия решений.

Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» содержит следующие составные части (подсистемы):

- вебпортал электронных сервисов по банкротству (неплатежеспособности);

- единый реестр должников, в отношении которых открыто производство по делу о банкротстве (неплатежеспособность), который функционирует на базе Единого реестра предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве;

- единый реестр арбитражных управляющих Украины;

- электронный кабинет арбитражного управляющего;

- специализированная страница вебсайта Минюста.

АСБН введен в опытную эксплуатацию во исполнение приказа Министерства юстиции Украины от 18.02.2020 № 594/5 «Об утверждении Порядка функционирования автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность».

Ранее сообщалось, что в Минюсте рассказали детали об автоматизированной системе «Банкротство и неплатежеспособность».

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