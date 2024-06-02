Есть шанс, что Джо Байден приедет на Саммит мира, — Владимир Зеленский

США подтвердили свое участие в Саммите мира на высоком уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в Саммите мира примет участие лидер США Джо Байден. Об этом он сказал на полях конференции «Диалог - Шангри Ла» в Сингапуре, передает «Европейская правда».

Глава государства подчеркнул, что США подтвердили свое участие в Саммите мира на высоком уровне, и, по его словам, есть шанс увидеть Байдена на западе.

«США подтвердили свое участие в Саммите мира на высоком уровне. Но пока нет конкретного подтверждения президента Байдена. Но, во всяком случае, я думаю, что у нас есть шанс, что президент будет», – рассказал Президент.

Относительно позиции Китая, отметил Зеленский, они не подтвердили участие в Саммите мира ни на каком уровне.

Также Президент Зеленский заявил, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

В Белом доме подтверждают участие США в Саммите мира, но не говорят, кто поедет.

Также известно, что Китай отказался от участия в Саммите мира.

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