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Є шанс, що Джо Байден приїде на Саміт миру, — Володимир Зеленський

12:41, 2 червня 2024
США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні.
Є шанс, що Джо Байден приїде на Саміт миру, — Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що у Саміті миру візьме участь лідер США Джо Байден. Про це він сказав на полях конференції «Діалог – Шангрі Ла» в Сінгапурі, передає «Європейська правда».

Глава держави наголосив, що США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, і, за його словами, «є шанс» побачити Байдена на заході.

«США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні. Але поки що немає конкретного підтвердження саме президента Байдена. Але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є шанс, що президент буде», – розповів Президент.

Щодо позиції Китаю, зазначив Зеленський, вони не підтвердили участі в Саміті миру на жодному рівні.

Також Президент Зеленський заявив, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

У Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде.

Також відомо, що Китай відмовився від участі у Саміті миру.

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