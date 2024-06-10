Рідні полонених українців зможуть у «Дії» отримувати оновлення щодо їхнього статусу, — Михайло Федоров

Рідні полонених зможуть отримувати у застосунку «Дія» сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти — вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на «звільнення з полону». Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини», — наголосив Федоров.
Тому, як зазначив міністр, щоб захистити родини полонених від цього, тепер всі сповіщення з особистого кабінету Координаційного штабу будуть у застосунку «Дія».
Михайло Федоров розповів, як це працюватиме:
«Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш [сповіщення] у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили», – підсумував міністр.
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