Рідні полонених українців зможуть у «Дії» отримувати оновлення щодо їхнього статусу, — Михайло Федоров

Це робиться для захисту людей від шахраїв та компрометувальних повідомлень росіян.

Фото: rbc.ua

Рідні полонених зможуть отримувати у застосунку «Дія» сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти — вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на «звільнення з полону». Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини», — наголосив Федоров.

Тому, як зазначив міністр, щоб захистити родини полонених від цього, тепер всі сповіщення з особистого кабінету Координаційного штабу будуть у застосунку «Дія».

Михайло Федоров розповів, як це працюватиме:

коли людина зникає, то її рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу;

у «Дію» надсилатимуться сповіщення з цього кабінету про: підтвердження заяви, додавання інформації про справу, звільнення людини з полону;

якщо особа вважалася зниклою безвісти, але потім вдалося підтвердити потрапляння у полон – сповіщення також надійде до «Дії».

«Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш [сповіщення] у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили», – підсумував міністр.

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